Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir erkek şahıs, vatandaşlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın sağlık durumu iyi olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı.
Olay, Akdeniz'e sahili bulunan Payas ilçesi plajında yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren erkek şahsı fark eden vatandaşları şahsı kurtararak kıyıya taşıdı. Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen şahıs tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY