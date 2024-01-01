Hatay'da bir gıda deposunda yangın çıktı

Hatay'da bir gıda deposunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın; Antakya Güzelburç Mahallesinde reçel yapımında kullanılan malzemelerin ve yanıcı, parlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın meydana geldi. Depoyu saran alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı, etkili ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmaları da ilerleyen saatlerde devam etti. - HATAY