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Hatay'da bir gıda deposunda yangın çıktı

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Antakya Güzelburç Mahallesinde bulunan bir gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'da bir gıda deposunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın; Antakya Güzelburç Mahallesinde reçel yapımında kullanılan malzemelerin ve yanıcı, parlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın meydana geldi. Depoyu saran alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı, etkili ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmaları da ilerleyen saatlerde devam etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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