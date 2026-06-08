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Alzheimer hastası 79 yaşındaki adam 43 saat sonra yaralı halde bulundu

Alzheimer hastası 79 yaşındaki adam 43 saat sonra yaralı halde bulundu
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 79 yaşındaki Ömer Yeşil, AFAD ekiplerinin 43 saat süren arama çalışmaları sonucu dere içinde yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kayıp olarak Alzheimer hastası yaşlı adam AFAD ekiplerinin çalışmasıyla 43 saat sonra yaralı halde dere içerisinde bulundu.

Altınözü ilçesi Sivrikayak Mahallesi yaşayan alzheimer hastası 79 yaşındaki Ömer Yeşil, 6 Mayıs tarihinde gece saatlerinde kayboldu. Aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ve çalışma başlatan jandarma ekipleri kayıp şahsın izine rastlayamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye; AFAD 3 araç, 8 personel ve 2 drone ile gelerek çalışmalara başladı. AFAD'ın sürdürdüğü arama çalışmalarına STK ve vatandaşlarda destek verdi. Ekiplerin gece ve gündüz süren çalışmaları neticesinde yaşlı adam 7 Mayıs tarihinde saat 20.20 sıralarında zeytinlik alanda dere içerisinde yaralı olarak bulundu. Bulunduğu bölgeden insan zinciriyle kurtarılan yaşlı adam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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