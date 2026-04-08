Defne'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Mahsur kedinin kurtarılmasının ardından beslenerek doğaya bırakıldığı bildirildi.
Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı. Kurtarılan kedi beslenerek doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı