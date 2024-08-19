Hatay'da ağaçlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü

Hatay'da kısa sürede alevlere teslim olan ağaçlık alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan ağaçlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin ve vatandaşın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ağaçlık alanda hasar oluştu. - HATAY