Hatay'da 2.9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
İskenderun'da polis ekipleri, yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 900 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi ve bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde motosikletli yunus polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette 2 milyon 900 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.T. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa