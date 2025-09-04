Hatay'da 2.9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde motosikletli yunus polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette 2 milyon 900 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.T. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - HATAY