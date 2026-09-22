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Hatay Arsuz'da parktaki otomobile çarpan araç uçurumdan yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Hatay Arsuz'da parktaki otomobile çarpan araç uçurumdan yuvarlandı, sürücü yaralandı
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Hatay Arsuz Aşağı Kepirce'de seyir halindeki otomobil park halindeki otomobile çarparak uçurumdan sahile yuvarlandı. Yaralanan sürücü HBB İtfaiye ekiplerince kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı, jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da park halindeki otomobile çarparak uçurumdan sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarparak uçurumdan yuvarlandı. Sahil kısmında durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, HBB İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yarılı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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