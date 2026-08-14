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Eskişehir'de Hatalı Park Ambulansı Dakikalarca Geciktirdi

Eskişehir'de Hatalı Park Ambulansı Dakikalarca Geciktirdi
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Eskişehir'de hatalı park eden bir minibüs, ambulansın geçişini engelledi. Siren çalarak dakikalarca bekleyen ambulans, şoförün gelmesiyle yoluna devam edebildi. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf, hatalı parka tepki gösterdi.

Eskişehir'de bir minibüsün hatalı parkı nedeniyle ambulans dakikalarca geçemeyerek, vakaya müdahalede gecikti.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Sencer Sokak üzerinden geçerek bir vakaya müdahale için giden ambulans, minibüsün hatalı parkı nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Ambulans sürekli siren çalarak aracın kaldırılması için bekledi. Bir görevli de araçtan inerek sorunu çözüm bulmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlarında toplandığı olayda, minibüs şoförü dakikalar sonrasında gelerek, aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Ardından ambulans vakaya müdahale etmek için yoluna devam ederken, yapılan hatalı parka çevre esnafı ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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