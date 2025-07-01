Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! 'Kadın olarak yalvarıyorum' dese de dinlemediler

İstanbul Sarıyer'de hastaneye gitmeye çalışan bir ailenin önü, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle kesildi. Araçta bulunan kadın, "Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum" dese de magandalar durmadı.

"BENİ GÜZEL ÇEK"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay yerindeki bir kişinin ise "Beni güzel çek" demesi dikkat çekti. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken, olay vicdanları sızlattı. Trafikte yaşanan insani duyarsızlık yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.