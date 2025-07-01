Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! "Kadın olarak yalvarıyorum" dese de dinlemediler

Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! 'Kadın olarak yalvarıyorum' dese de dinlemediler
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Hastaneye giden ailenin önünü kestiler!
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İstanbul Sarıyer'de hastaneye gitmeye çalışan bir ailenin yolu trafikte kesildi. Araçtaki kadın, "Kadın olarak yalvarıyorum" diyerek yardım isterken, bir şahsın "Beni güzel çek" demesi tepki çekti.

İstanbul Sarıyer'de hastaneye gitmeye çalışan bir ailenin önü, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle kesildi. Araçta bulunan kadın, "Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum" dese de magandalar durmadı.

"BENİ GÜZEL ÇEK"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay yerindeki bir kişinin ise "Beni güzel çek" demesi dikkat çekti. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken, olay vicdanları sızlattı. Trafikte yaşanan insani duyarsızlık yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEren Eren:

Güzel çıkmışsınız merak etmeyin gerekeni yaparlar

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Haber Yorumlarıfeyz bozan:

Ben anlamadım bu insan dışı varlıklara kimse neden bi ceza vermiyor bunlar bu cesareti nerden buluyor heryerde bu tipler var

Yorum Beğen5
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