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Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu

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Hatay'da hasta taşıyan seyir halindeki ambulans alevlere teslim oldu. Alev alev yanan ambulans telefonla görüntülendi. Yangın, Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen hasta taşıyan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı. Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da hasta taşıyan seyir halindeki ambulans alevlere teslim oldu. Alev alev yanan ambulans telefonla görüntülendi.

Yangın, Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen hasta taşıyan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı. Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Antakya Hatay Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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