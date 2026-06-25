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Hassa'da bahçe yangını

Hassa'da bahçe yangını
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Hatay'ın Hassa ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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