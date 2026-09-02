Haberler

Hasankeyf'te Traktör Baraja Gömüldü

Hasankeyf'te Traktör Baraja Gömüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı’nın sularına gömülen römorklu traktör, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı'nın sularına gömülen römorklu traktör, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Hasankeyf Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen römorklu traktör, baraj suyuna gömüldü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, traktörü kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların çabaları sonucu traktör sudan çıkarıldı. Yaralananın olmadığı olayda traktörde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz

Erdoğan açık açık uyardı: Riskli yaklaşımları hoş görmeyiz
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı

Dünya diken üstünde! Yan yana yüzlerce mezar kazıldı

Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu

Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper Galatasaray'da