Hapis Cezasını Parayla Kaldırdığını İddia Eden Şahıs Tutuklandı

Adliye'de hapis cezasını parayla kaldırdığını iddia eden şahıs 'iftira' suçundan tutuklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca medyada, 'hapis cezasını kaldırmak için, 2.5 milyon dolar verdiğini' iddia eden şahıs çıkarıldığı mahkemece 'iftira' suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Nisan 2025 tarihinde Şile İlçesi Karamandere Mahallesindeki bir işletme sahibinin, 'hapis cezasını kaldırmak için Küçükçekmece Adliyesine 2 buçuk milyon dolar vererek kaldırdığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde işletme sahibinin Gökhan G'nin olduğu ve 7 Şubat 2022 tarihinde bir soruşturmada "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 11 Nisan 2024 tarihinde 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Söz konusu şahsın cezasının adli makamlarca 15 Kasım 2024 tarihinde kaldırıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Gökhan G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 14 Mayıs'ta Şile'de yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli çıkarıldığı mahkemece "iftira" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.