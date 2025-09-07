Hapis Cezası Olan Zanlı Bingöl'de Yakalandı

Bingöl'de 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin yakalalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan toplamda 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL