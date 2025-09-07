Haberler

Hapis Cezası Olan Zanlı Bingöl'de Yakalandı

Hapis Cezası Olan Zanlı Bingöl'de Yakalandı
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl 9 ay 11 gün ceza almıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin yakalalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan toplamda 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
