Hapis Cezası Olan Zanlı Bingöl'de Yakalandı
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl 9 ay 11 gün ceza almıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin yakalalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan toplamda 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa