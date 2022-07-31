Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari şahıs yakalandı Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari şahıs yakalandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs polis tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari şahıs yakalandı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs polis tarafından yakalandı. Bolvadin ilçesinde çeşitli suçlardan ve uyuşturucu dan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. E. isimli yakalanarak Bolvadin İlçe emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki savcılık sorgusunun ardından Bolvadin kapalı İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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