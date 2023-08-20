Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen bir araçta yapılan aramada 18 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen bir araçta yapılan aramada 18 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı tırda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde tır dorsesinin yan tahtaları ile brandası arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vakumlu poşetler halinde 18 kilo 380 gram 30 paket esrar ele geçirildi.

Şüpheli araç sürücüsü H.G. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE