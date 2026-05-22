Kredi kartı çalıp harcama yapan şüpheliler yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda hamama gelen kadının kredi kartını çalıp harcama yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün Oylat Kaplıcaları'nda bulunan bir hamamda yaşandı. İddiaya göre hamama giden Z.B. (30), cüzdanını dolaba bırakarak kapağını kapattı. Bir süre sonra dolaplara yaklaşan şüpheliler Hüsne G. (38) ile T.A. (53), kadına ait cüzdandaki kredi kartını alarak çeşitli noktalarda harcama yaptı.

Kartından yaklaşık 7 bin TL çekildiğini fark eden kadın, durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kameraları ve yapılan incelemeler sonucunda 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüsne G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı