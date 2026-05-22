Haberler

Kredi kartı çalıp harcama yapan şüpheliler yakalandı

Kredi kartı çalıp harcama yapan şüpheliler yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hamamda kadının kredi kartını çalarak yaklaşık 7 bin TL harcama yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda hamama gelen kadının kredi kartını çalıp harcama yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün Oylat Kaplıcaları'nda bulunan bir hamamda yaşandı. İddiaya göre hamama giden Z.B. (30), cüzdanını dolaba bırakarak kapağını kapattı. Bir süre sonra dolaplara yaklaşan şüpheliler Hüsne G. (38) ile T.A. (53), kadına ait cüzdandaki kredi kartını alarak çeşitli noktalarda harcama yaptı.

Kartından yaklaşık 7 bin TL çekildiğini fark eden kadın, durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kameraları ve yapılan incelemeler sonucunda 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüsne G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da ünlüler operasyonunda gözaltına alındı

Türkan Şoray'ın kızı da gözaltına alındı
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye bomba teklif