SDG'nin Halep saldırısında 1 kişi öldü

Güncelleme:
PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri, Halep'te düzenlediği saldırılarda 1 kişinin ölümüne ve yangınlara yol açtı. Halep Valisi, bölge halkını çatışma alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep kentinde düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusuna bağlı güçlere ve sivillere düzenlediği saldırılar devam ediyor. SDG'nin saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, saldırılar sonucu bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Halep Valisi Azzam Gharib, SDG güçlerinin, Eşrefiye ve Şeyh Maksud'daki ortak kontrol noktalarından ani bir şekilde çekildiğini, ardından sivillerin, iç güvenlik güçlerinin, ordunun ve sivil savunmanın doğrudan hedef alındığı saldırıların başladığını ifade etti. Gharib, bölge halkından çatışma bölgelerine ve şehir merkezine giden yollardan uzak durmaları çağrısında bulunarak, "Devlet, vatandaşların korunması ve güvenliği bozmaya yönelik her türlü girişimin engellenmesi konusunda asla taviz vermeyecektir" dedi. - HALEP

