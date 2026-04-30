Halep'te 55 kişilik toplu mezar bulundu

Suriye'de içinde kadın ve çocuklara ait kalıntıların da bulunduğu yeni bir toplu mezar bulundu. Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre tüyler ürperten keşif, Halep kentinin güney kırsalında yer alan Mazrat al-Rahib köyünde yapıldı. Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında ulaşılan toplu mezarda, ilk belirlemelere göre yaklaşık 55 kişinin kalıntılarına rastlandı. Bölgede güvenlik güçleri ve ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı