İnegöl'de 3 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Sebahattin K. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 ayrı hırsızlık suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Sebahattin K.(30)'yı Tekke Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
