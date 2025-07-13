Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'adli kontrol hükümlerine aykırılık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.(32) isimli şüpheli şahıs düzenlenen operasyon ile İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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