Hakkında 35 Yıl Cezası Bulunan Kadın Yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hakkında 35 yıl 10 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G. isimli kadın şahıs yakalandı. Emniyetin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan kadın, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 35 yıl 10 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında 35 yıl 10 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G. isimli kadın şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa