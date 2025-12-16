Haberler

Hakkari'de iş makinesi devrildi: 2 yaralı

Hakkari'de iş makinesi devrildi: 2 yaralı
Hakkari'nin Geçitli köyünde Karayolları Şube Şefliği'ne ait bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'de Karayolları Şube Şefliği'ne ait bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Geçitli köyünde meydana geldi. Göreve çıkan ve içerisinde 2 personelin bulunduğu Karayolları Şube Şefliği'ne ait iş makinesi, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada 2 personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
