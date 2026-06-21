Hakkâri'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Hakkari'de polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı suçunun organizatörlerine yönelik yürütülen planlı ve projeli çalışmalar kapsamında, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli yaklaşık 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı. Yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı