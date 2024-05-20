Hakkari'de Asma Yaprağı Toplama İşinde Kaza: Gülizar Kaya Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'de dağda asma yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan Gülizar Kaya, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hakkari-Çukurca karayolu Yıldız Dere mevkiindeki asma köprüden Zap Suyu'nun karşı tarafına geçen 50 yaşındaki Gülizar Kaya, asma yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düştkü. Ayağı kırılan Kaya'nın yardımına zor şartlarda vatan savunmasında görev alan Mehmetçik yetişti. Yaralanan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (KAK) Timi, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sedye ile taşınması mümkün olmayan Zap Suyu kenarındaki araziden gece görüşü ve vinç sistemi olan askeri helikopterle alınarak Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede hızla müdahalesi yapılan Gülizar Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ