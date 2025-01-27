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Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor

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Hukuk sisteminin önemli parçalarından olan hakim ve savcılara yeni bir meslek kapısı açılıyor. Bu hafta Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), hakim ve savcılara öğretim elemanı olma yollarına ilişkin teklifi de ele alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni hafta boyunca önemli düzenlemeleri görüşecek. Bunlardan biri de Genel Kurul'da ele alınması beklenen hakim ve savcılara yönelik akademik kariyer imkanları olacak.

Haftalık programında kanun tekliflerine yönelik çalışmalarını da sürdürecek Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİM ALACAKLAR

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

Hakim ve savcılara yeni meslek kapısı açılıyor
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Hakim savcı neyse de sadece merakımdan soruyorum avukat ne iş yapıyor. Kanunlar belli değil mi zaten hakim işini doğru yapsa avukata ne gerek var anlamadım .

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

niye abi, ihtiyaçları mı varmış? bu adliye bürokratları ülkenin en kaymak tayfası, neden 100 yıldır bu böyle. o da devlet memuru oysa

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

bizim ülkede hakimler kadar boş iş yapan insan olamaz bırakmzlar oh otur emir ver 20 sucu olanı sal dışarı

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