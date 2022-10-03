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Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Hakim Serkan Tüzün son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da eşini öldürdükten sonra intihar eden Hakim Serkan Tüzün, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da eşini öldürdükten sonra intihar eden Hakim Serkan Tüzün, son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesinde dün gece eşi İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra intihar eden Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı Hakim Serkan Tüzün (32) için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene bazı siyasetçiler ve aile yakınları katıldı. Tüzün'ün cenazesinin toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüleceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serkan Tüzün Ankara Hakim 3. Sayfa Haberler

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