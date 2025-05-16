Hakim Savcıları Tanıdığını Söyleyerek Dolandırıcılık Yapan Lostra Çalışanına Hapis Cezası Talebi

Bakırköy Adliyesi'nde 'hakim savcıları tanıyorum' diyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen lostra çalışanı hakkında mütalaa açıklandı

İSTANBUL - Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Ebubekir Baran hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ebubekir Baran'ın bir dava dosyası hakkında sanık Sedat Kesmez ile görüştüğünü belirtti. Mütalaada, Baran'ın 2019'dan beri devam eden yargılaması konusunda yardımcı olup olmadığını sorduğu sanık Kesmez'in ise işi halledeceğini, beraat ile sonuçlandıracağını ve hakim savcıları tanıdığını söyleyerek 120 bin TL para istediği aktarıldı. Ebubekir Baran'ın 5 bin TL parayı Sedat Kesmez'in oğlunun hesabına, 115 bin TL parayı ise elden olacak şekilde Kesmez'e verdiği mütalaada ifade edildi. Baran'ın dava sonuçlanmayınca verdiği parayı geri istediği ancak sanık Kesmez'in vermediği de mütalaada kaydedildi. Sedat Kesmez'in para almadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediğine mütalaada yer verildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme sanık Sedat Kesmez'e savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Baran'ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbara yer verildi. Baran, CİMER'e yaptığı ihbarında bir davası hakkında Bakırköy Adliyesi'nde olayın yaşandığı dönemde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat Kesmez'in beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. Ebubekir Baran'ın dolandırıldığını da söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturmaya başlanıldığı iddianamede kaydedildi. İddianamede Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonu işleten sanığın, müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, şüphelinin çelişkili savunması, hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde Sedat Kesmez'in müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi. Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.