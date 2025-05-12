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Hafif Ticari Araç, Satıştaki Otomobilin Üzerine Çıktı

Hafif Ticari Araç, Satıştaki Otomobilin Üzerine Çıktı
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Hatay'da park halindeki Tofaş marka otomobilin üzerine hafif ticari araç çıktı. Yaralanmanın olmadığı kazada, otomobilin sürücüsü aracını satmak için kapora aldığını açıkladı.

İlginç kaza: Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı

HATAY - Hatay'da park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin üzerine hafif ticari araç çıktı. Yaralanmanın yaşanmadığı kazada Tofaş sürücüsünün aracını satmak üzere olduğu öğrenildi.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka 31 NEE 23 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada araçlarda hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı. Tofaş sürücüsü aracını satmak için kaparo aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi. Tofaş'ın üzerine çıkan araç, vatandaşlar tarafından indirildi. Araçların çekiciyle otoparka çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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