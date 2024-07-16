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Akçadağ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçe merkezi Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.Ö. idaresindeki 44 AFM 612 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 AG 694 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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