Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizde 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizde 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda yapılan kontrollerde İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 185 bin lira olduğu değerlendirildi.
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 185 bin lira olduğu değerlendirildi.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda gerçekleştirilen kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemede valize gizlenmiş 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 185 bin lira olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı