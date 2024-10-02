Güngören'de Çakar-Siren Tertibatı Bulunan Araç Denetlendi
İstanbul Güngören'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, çakar-siren tertibatı bulunan bir araç durduruldu. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesildi ve usulsüz tertibat söktürüldü.
Güngören'de aracında çakar-siren tertibatı bulunan sürücüsü denetimde polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesildi.
İstanbul Güngören ilçesinde 30.09.2024 tarihinde yapılan trafik denetimleri esnasında bir araçta çakar - siren tertibatı olduğu görülmesi üzerine araç durduruldu. Durdurulan aracın yapılan kontrollerinde çakar tertibatı kullanmaya yönelik bir geçiş üstünlüğü veya tahsisi olmadığı belirlendi.
Sürücüye, mevzuatta belirtilen sesli ve ışıklı cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak suçundan toplam 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Ayrıca usulsüz olduğu anlaşılan çakar-siren tertibatı söktürüldü. - İSTANBUL
Güngören istanbul trafik Polis
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