Güngören'de 16 yaşındaki çocuk otobüs kaçırdı, park halindeki araçlara çarptı
İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin bir turizm firmasına ait otobüsünü kaçırarak park halindeki araçlara çarptı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki bir çocuk, otobüs kaçırarak sokakta bulunan park halindeki araçlara çarptı. Çocuğun araçlara çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Güngören Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi.
DEDESİNİN OTOBÜSÜNÜ KAÇIRDI
İddiaya göre, 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin Metro Turizmine ait otobüsünü kaçırdı. Çocuk, kaçırdığı otobüsle sokakta park halinde bulunan araçlara çarptı. Otomobillere zarar veren çocuk ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çocuğun kaçırdığı otobüsle araçlara çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.