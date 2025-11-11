Güney Kore'deki Termik Santral Kazasında Kontrollü Yıkım Gerçekleştirildi

Güney Kore'de geçtiğimiz hafta perşembe günü termik santralde bir kazan kulesinin çökmesiyle meydana gelen kazanın ardından, çökme riski nedeniyle arama çalışmalarını zorlaştıran diğer iki kule patlayıcıyla kontrollü olarak yıkıldı.

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santralde geçtiğimiz hafta perşembe günü kazan kulesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; çöken 5 numaralı kulenin bitişiğinde yer alan 63 metre yüksekliğindeki 4 ve 6 numaralı kuleler, çökme riski taşımaları ve arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırmaları nedeniyle patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı. Arama çalışmalarının bundan sonraki kısmında 8 ekipten oluşan yaklaşık 70 personelin enkaz alanına gönderileceği ve vinçler dahil ağır iş makinelerinin de çalışmalara destek vereceği belirtildi.

En az 3 işçi hayatını kaybetmişti

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bulunan bir termik santralin 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi, geçtiğimiz hafta Perşembe günü söküm çalışmaları sırasında çökmüştü. Taşeron bir şirkette çalışan 9 işçinin göçük altında kaldığı açıklanırken, 2 işçi olayın ilk saatlerinde kurtarılmıştı. 3 işçinin cansız bedenine ulaşan ekipler, 4 işçinin hala enkazdan çıkarılamadığını açıklamıştı. Bu işçilerin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edilmişti. - SEUL