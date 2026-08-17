Güney Kore’de toprak kayması: 1 ölü, 2 yaralı

Güney Kore'nin güneyini vuran şiddetli yağışların yol açtığı bir toprak kaymasında en az 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Meydana gelen sel baskınları ve toprak kaymaları birçok bölgede maddi hasara yol açtı.

Asya-Pasifik bölgesinin farklı kesimlerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, bu kez Güney Kore'yi vurdu. Güney Kore Meteoroloji Dairesi, ülkenin Güney Gyeongsang eyaletindeki Geoje şehrinin cumartesi gününden pazartesi sabahı saat 08.00'e kadarki zaman diliminde 805,7 milimetre yağış aldığını açıkladı. Aynı eyaletteki Tongyeong şehrinin 671,9 milimetre yağış aldığı belirtilirken, eyaletin diğer bölgelerinde de 240 milimetre ile 340 milimetre arasında yağış gözlendiği kaydedildi.

Toprak kayması apartmanın bir katını yuttu

Şiddetli yağışlar birçok bölgede sel baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açtı. Geoje şehrindeki bir binanın birinci katı yerel saatle 04.42'de meydana gelen toprak kaymasının ardından çamura gömüldü. Polis ve itfaiye ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Geoje ve Tongyeong'daki 12 okul ve anaokulu dahil birçok binanın sular altında kaldığı bildirildi.

Güney Kore hükümeti alarma geçti

Güney Kore İçişleri Bakanlığı'na bağlı Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Genel Merkezi en düşük aşama olan 1'inci seviye acil durum müdahale planını devreye sokarken, Güney Kore İçişleri Bakanı Yun Ho-jung da can kayıplarının önüne geçmek için ilgili hükümet kurumlarına tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu. Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook ise polis, itfaiye ve diğer yetkililere, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan ve risk altında bulunan vatandaşları kurtarmak için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.

Şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor

Güney Kore Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla Geoje ve Tongyeong şehirlerinin saatte 100 milimetreye varan miktarda yağış aldığını duyururken, yetkililer gün boyunca Güney Gyeongsang eyaletindeki bazı bölgelerde yağış miktarının saatte 150 milimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da 10 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaleti 13 Ağustos gecesi itibarıyla rekor düzeyde şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Yağışların yol açtığı sel baskınları en az 10 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bin 834 bina ile 2 bin 500 araç da sular altında kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı