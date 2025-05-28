Gümüşhane'de Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, bir şahsın evine yapılan jandarma operasyonunda ruhsatsız birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli A.C. gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Şiran ilçesinde ikamet eden A.C. isimli şahsın silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı, Kelkit Jandarma Asayiş Komando Timi ve bomba arama köpeği Maske'nin katılımıyla şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde adli arama yapıldı.

Aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av bıçağı, 981 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 25 adet 7.62 milimetre tabanca fişeği, 141 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 35 adet 16 kalibre av tüfeği fişeği, 50 adet 36 kalibre av tüfeği fişeği, 10 adet şarjör, 6 adet av tüfeği uzatma aparatı ve 1 adet lazer pointer ele geçirildi.

Ayrıca şahsa ait 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ile silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL'ye el konuldu. 4 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar da muhafaza altına alındı.

Şüpheli A.C., Şiran Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınırken, hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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