Gümüşhane'de Otomobil Uçuruma Düştü: 3 Yaralı

Gümüşhane'de virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Aktutan Köyü yolu üzerinde, Ziya Ç. idaresindeki 61 LA 870 plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Furkan P. ve Oğuzhan E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE