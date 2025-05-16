Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelik köyünde Bilal B. (33) idaresindeki 29 AE 447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Bilal B. ile birlikte Gürsel B. (62), Hatice B. (29) ve Nebahat B. (67) yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE