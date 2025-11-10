Gümüşhane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü, Sürücü Yaralandı

Gümüşhane'nin Bahçeli beldesinde kontrolden çıkan otomobilin ters döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt'tan Gümüşhane istikametine ilerleyen Yusuf B. (21) idaresindeki 34 KHV 310 plakalı otomobil, Bahçeli beldesi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ters döndü. Araç, aydınlatma direğini de devirdi. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE