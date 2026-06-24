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Mersin'de ormanlık alana ekilen bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Mersin'de ormanlık alana ekilen bin 500 kök kenevir ele geçirildi
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Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Gülnar ilçesinde yürütülen araştırmalar sonucunda bir şüphelinin ormanlık arazide 5 farklı noktaya uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ekim yaptığı bölgelerde yapılan aramalarda toplam bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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