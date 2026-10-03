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Gujarat'ın Vadodara bölgesinde CNG'li araç dolum sırasında patladı, 2 kişi yaralandı

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki Karjan yakınlarında bir istasyonda dolum sırasında CNG'li aracın deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı; fırlayan metal parçaları park halindeki iki araca hasar verdi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir istasyonda dolum sırasında CNG'li (sıkıştırılmış doğal gaz) aracın deposunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki Karjan yakınlarında bir istasyonda dolum sırasında CNG'li aracın deposunda patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler can havliyle kaçıştı. Olayda 2 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmamasıyla gacianın eşiğinden dönüldü. Patlamanın şiddetiyle birkaç metre uzaklığa fırlayan metal parçaları, park halindeki iki araca da hasar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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