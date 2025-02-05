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Grand Kartal Yangını Soruşturmasında Halit Ergül'ün Eşine Yurt Dışı Yasağı

Grand Kartal Yangını Soruşturmasında Halit Ergül'ün Eşine Yurt Dışı Yasağı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand Kartal Otel'deki yangın soruşturması kapsamında Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışı çıkış yasağı getirdi. Yangın sonucunda 78 kişi hayatını kaybederken, gözaltına alınan kişi sayısı 30'a yükseldi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yangının çıktığı Grand Kartal'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30'a yükseldi. 19 kişinin tutuklandığı, 8 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 1 kişinin ise normal serbest bırakıldığı soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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