Görüntülerin adresi Antalya! 2 kadın kimseye aldırmadan sokak ortasında tuvaletini yaptı - Haberler

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Görüntülerin adresi Antalya! 2 kadın kimseye aldırmadan sokak ortasında tuvaletini yaptı

Alanya'da turistlere ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde iki genç kadının sokak ortasında yarı çıplak bir şekilde tuvaletini yaptığı görüldü. Kadınların o anlarda kimseye aldırmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

 - Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda, İngiliz oldukları iddia edilen 2 turist kadının sokak ortasına tuvaletini yapması sosyal medyada ses getirdi.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan o anlarda, kadınların işlek bir sokakta oldukları görülürken kimseyi umursamamaları kullanıcılar tarafından tepki topladı. Öte yandan bazı kullanıcılar kadınların sarhoş olduklarını iddia etti.

Haberler.com - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Coşkun:

ÇAĞDAŞ AVRUPALILAR İŞTE VE BUNLARA ÖZENEN TİPLEMELER

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