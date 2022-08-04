Görüntülerin adresi Antalya! 2 kadın kimseye aldırmadan sokak ortasında tuvaletini yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda, İngiliz oldukları iddia edilen 2 turist kadının sokak ortasına tuvaletini yapması sosyal medyada ses getirdi.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan o anlarda, kadınların işlek bir sokakta oldukları görülürken kimseyi umursamamaları kullanıcılar tarafından tepki topladı. Öte yandan bazı kullanıcılar kadınların sarhoş olduklarını iddia etti.