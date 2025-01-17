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Gönen'deki İşçi Servisi Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen servis kazasında yaralanarak tedavi altında olan Zülfiye Ercan, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ercan, Gönen Karşıyaka Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Gönen'deki işçi servisi kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 12 Ocak'ta meydana gelen servis kazasında yaralanan Zülfiye Ercan (57), 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Zülfiye Ercan Gönen Karşıyaka Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

12 Ocak'ta meydana gelen kazada Alko Turizm'e ait 10 S 28088 plakalı servis aracı, Taştepe mevkiinde yağışlı hava ve hız nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapmış, 25 kişi yaralanmıştı. Yoğun bakımda 6 gündür tedavi gören Zülfiye Ercan'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Ercan'ın cenazesi Gönen Karşıyaka Camii'nde kılınan namazın ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gönen'deki İşçi Servisi Kazasında Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa
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