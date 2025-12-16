Haberler

Gönen'de kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 20 adrese baskın yapıldı. 233 bin adet boş makaron, 89 bin 730 adet dolu makaron, 405 kilogram tütün ve 9 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bandırma KOM Büro Amirliği ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Gönen'de 14, Edremit'te 2, Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde 4 olmak üzere toplam 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 14 ekip ve 33 personelin katıldığı öğrenildi.

Yapılan aramalarda 233 bin adet boş makaron, 89 bin 730 adet dolu makaron, 405 kilogram açık tütün ile 9 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

