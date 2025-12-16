Gönen'de kaçak tütün operasyonu: 13 gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bandırma KOM Büro Amirliği ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Gönen'de 14, Edremit'te 2, Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde 4 olmak üzere toplam 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 14 ekip ve 33 personelin katıldığı öğrenildi.

Yapılan aramalarda 233 bin adet boş makaron, 89 bin 730 adet dolu makaron, 405 kilogram açık tütün ile 9 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR