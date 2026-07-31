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Gömeç, Ayvalık ve Bergama’da binlerce hektar ağacı kül eden yangın kontrol altına alındı

Gömeç, Ayvalık ve Bergama’da binlerce hektar ağacı kül eden yangın kontrol altına alındı
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Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi’nde 29 Temmuz 2026 günü saat 13.30 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle Ayvalık ilçesi sınırlarına yayılan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi'nde 29 Temmuz 2026 günü saat 13.30 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Ayvalık ilçesi sınırlarına yayılan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangından etkilenen Ayvalık'a bağlı Hacıveliler, Çamoba ve Tıfıllar mahallelerinde yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alındığı, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hacıveliler Mahallesi, Kobaşlar ve Bağyüzü Mahallesi arasında köy merkezlerine uzak bir bölgede başlayan ve zamanla Bağyüzü Mahallesi'ne kadar ulaşan yangının, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

Ekiplerin bölgede yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedilirken, Balıkesir Valiliği yangının kontrol altına alınmasında görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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