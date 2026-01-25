Haberler

Park halindeki otomobil yandı, sahibi tarafından yakıldığı öne sürüldü

Park halindeki otomobil yandı, sahibi tarafından yakıldığı öne sürüldü
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki bir otomobilin sahibinin aracı ateşe verdiği iddia ediliyor. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilin sahibi tarafından ateşe verildiği iddia edildi.

Olay, 24 Ocak akşamı saat 19.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Sanayi Camisi önünde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sahibinin öfkelenerek aracı ateşe verdiği öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
