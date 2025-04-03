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Giresun'da Genç Mankenin Cansız Bedeni Bulundu

Giresun'da Genç Mankenin Cansız Bedeni Bulundu
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Bayram tatili için Giresun'a gelen 27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, Karadeniz Sahil Yolu'nda diğer sürücüler tarafından hareketsiz halde bulundu. Polisin ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İddialara göre, araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabilir.

Bayram tatili için Giresun'a gelen genç mankenin cansız bedeni sahil yolunda diğer sürücüler tarafından fark edilip bulundu.

Bayram tatili için Giresun'a gelen 27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda hareketsiz halde yatarken diğer araç sürücüleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddialara göre, Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan yaya olarak geçerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Genç mankenin, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip olduğu ve bir mankenlik ajansında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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