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Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşın karaya tahliyesi yapıldı

Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşın karaya tahliyesi yapıldı
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından rahatsızlanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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