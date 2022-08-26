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Geri dönüşüm kamyonunda biri çocuk 2 kişinin tehlikeli yolculuğu

3. Sayfa Haberleri

Geri dönüşüm kamyonunda biri çocuk 2 kişinin tehlikeli yolculuğu

Eskişehir'de sivil bir vatandaş ile küçük yaştaki bir çocuğun geri dönüşüm kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

Eskişehir'de sivil bir vatandaş ile küçük yaştaki bir çocuğun geri dönüşüm kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, sivil bir vatandaş ile yanındaki küçük yaştaki çocuk Çamlıca Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde geri dönüşüm kamyonunun arkasında dikilerek yolculuk yaptı. Normal şartlarda görevli personellerin yol kenarındaki çöp veya geri dönüşüm atıklarını almak için bekledikleri basamakta yolculuk yapan biri çocuk 2 kişi, canlarını hiçe saydı. Hiçbir tedbir olmadan kamyonun arkasındaki yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıca Mahallesi Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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